看球被粗暴拉扯台灣布條 靜宜生控告棒協

2016-09-01 15:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕靜宜大學學生昨天於台中市洲際棒球場，觀看亞洲青棒錦標賽台灣隊與日本隊比賽時，手持「台灣就是台灣」等布條，被自稱是中華民國棒球協會工作人員的兩名男子，用粗暴手法拉扯布條與斥喝驅趕，學生委託律師鄭懿瀛，台中地檢署按鈴申告，控告棒協動手的2名工作人員、棒協的代表人廖正井毀損與強制罪，鄭懿瀛強調，言論表達自由，不應由棒協來審查，棒協應該把不適當的規定取消，未來在各國運動賽場，讓我們國家的代表隊，以台灣之名，名符其實的名稱出現。

上述靜宜學生於今天下午2時許，與律師鄭懿瀛一起到地檢署按鈴申告，來自台南等地的多位民眾，也手持「台灣就是台灣」的布條來聲援，學生並高喊：「台灣就是台灣，捍衛言論自由，我們是台灣隊！」等口號。

學生提出的刑事告訴狀指出，學生觀賞球賽時，取出布條準備放在椅背時，一名自稱中華棒球協會工作人員的男子大聲斥喝，並驅趕學生，緊接著又強行扯下學生的布條，造成布條破損，緊接著，學生被驅趕到棒球場地下室的辦公室時，此人又心有不甘，再度動手搶奪布條，不過，台中市五分局四平派出所員警在場卻未逮捕處置，另外，警方拍攝到動粗的工作人員是1位，但熱心民眾拍攝到的是2人動粗，這2人身份待查。

鄭懿瀛說，棒協的球場規定，不能懸掛具政治性標語，他認為解嚴之後，人民享有言論自由，再不妨害別人看球賽的前提下，人民有表達意見的自由，如果棒協要審查何謂「政治性」，那就等同於思想審查，棒協應該要取消這種不合宜規定，另外，未來國內外賽事，我們的代表隊，能以台灣之名參加。

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