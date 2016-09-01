投資政策鬆綁 中國大媽將可買基金與外幣債券

行政院1日召開院會後記者會，由發言人童振源（左二）主持，邀集內政部次長花敬群（左三）、國發會副主委高仙桂（左一）、金管會副主委桂先農（左四）與會，回答媒體提問。桂先農說，金管會將推動開放中國大陸地區投資人及在台陸資投資新台幣計價的基金及外外幣債券。（記者黃耀徵攝）

2016-09-01 12:43

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院決定開放中國人來台買基金與外幣債券，最快今年11月底就可正式上路，中國大媽屆時將可來台買基金與外幣債券，這將是新政府上任後，首件對中國大陸的投資鬆綁政策措施。

金管會今天向行政院院會提出「金融挺實體經濟─三力四挺政策專案」的報告，其中金管會將推動開放中國大陸地區投資人及在台陸資投資新台幣計價的基金及外外幣債券。

金管會副主委桂先農在院會後表示，未來將由行政院預告修正「大陸地區投資人來台從事券投資及期貨交易管理辦法」等法規，希望在3個月內這項新措施就可上路。換句話說，中國大媽最快將可在11月底來台買基金與外幣債券。

據了解，這項新政策已取得跨部會的共識，至於反服貿團體的反彈，桂先農說，蔡英文總統指示「溝通、再溝通」。