投資政策鬆綁 中國大媽將可買基金與外幣債券
2016-09-01 12:43
行政院1日召開院會後記者會，由發言人童振源（左二）主持，邀集內政部次長花敬群（左三）、國發會副主委高仙桂（左一）、金管會副主委桂先農（左四）與會，回答媒體提問。桂先農說，金管會將推動開放中國大陸地區投資人及在台陸資投資新台幣計價的基金及外外幣債券。（記者黃耀徵攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院決定開放中國人來台買基金與外幣債券，最快今年11月底就可正式上路，中國大媽屆時將可來台買基金與外幣債券，這將是新政府上任後，首件對中國大陸的投資鬆綁政策措施。
金管會今天向行政院院會提出「金融挺實體經濟─三力四挺政策專案」的報告，其中金管會將推動開放中國大陸地區投資人及在台陸資投資新台幣計價的基金及外外幣債券。
金管會副主委桂先農在院會後表示，未來將由行政院預告修正「大陸地區投資人來台從事券投資及期貨交易管理辦法」等法規，希望在3個月內這項新措施就可上路。換句話說，中國大媽最快將可在11月底來台買基金與外幣債券。
據了解，這項新政策已取得跨部會的共識，至於反服貿團體的反彈，桂先農說，蔡英文總統指示「溝通、再溝通」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 今年國慶沒煙火 旗袍金釵恐成絕響...
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 舉「台灣就是台灣」布條遭驅逐 綠委：棒協心裡有鬼？
- 司法院正副院長獲正式提名 大法官名單出爐
- 去年政治獻金收入 民進黨近2億、國民黨未破億
網友回應
熱門新聞
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 「創客」小小職人系列體驗課程 秋季班本週六開跑
- 美專家︰兆豐死不認錯 重罰關鍵
- 【焦點評論】建設起飛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tien set to head Straits Exchange Foundation
- 中國男弄破妓女肛門 被她男友衝出來爆打
- 宜市幾米公車13日上路 前3個月免費
- 腕上風雲 Oris錶現極速快感
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
- 北韓組「核武背包客」部隊 恐執行核子自殺攻擊
- 最愛不是「萌神」！ NBA菜鳥愛KD
- 「撿屍」辯洋妞索愛 男判4年
- 年度番茄大戰 染紅西班牙小鎮
- 國道或快速道／變換車道未打方向燈 今起罰6千
- 花好月圓 食尚禮
- 潛水教練摸綠蠵龜 壞示範遭警送辦
- 杜特蒂差點被暗殺 菲警破獲大批走私槍械
- YouBike傍晚5點修復 明、後天前1小時免費
- 愛心文旦認購冷 王建傑挺身當快遞志工
- 兇前刺青「寧死不屈」 硬漢持毒被逮軟掉！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offline due to system glitch
- 迷信9999鐵支車牌 毒販被逮又連莊
- 昇恆昌預購網站 年底業績衝億元
- MLB》兩度61盜 金鶯補進老快腿柏恩
- 上課像遊戲！VR應用融入高中教學 北市擬推廣
- 15死獼猴吃了鼠藥 疑人為下毒
- 美國學校今開學》竹縣府：縣府：台科大外僑學校 繼續招標
- 仁愛泰雅民族起源地 列文化景觀保護
- 機車夜停騎樓 車頭零件竟被拆光
- 高雄果菜市場違建 6里陳情促拆
- 台南文旦賽 郭家3兄弟同獲獎
- 歐盟裁罰蘋果 美抗議稅基流失
- 韭菜花開！大溪「9月雪」好吃又好看
- 台灣第1棒王泓逸 前3次打擊都上壘
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 7休1彈性新令釋 勞動部預告8天
- 《南迴搞軌更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：投資政策鬆綁 中國大媽將可買基金與外幣債券
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分