幕後！田弘茂掌海基會原因 在兩岸有管道、無糾葛

2016-09-01 12:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕外交部前部長田弘茂將接任海基會董事長，據知情人士指出，由於前立法院長王金平不願鬆口是否出任海基會董事長，又立場反覆，直到王明確拒絕後，才敲定田弘茂出線。

據悉，府方評估，田在兩岸沒有生意往來與利益糾葛，在兩岸學術研究很有份量，又有管道與中國層峰聯繫，傳遞權威訊息，且田出身綠營，能受深綠接受，才會出線。田的友人指出，田弘茂在民進黨政府上任後，多次表達對兩岸關係的憂慮，也希望能做點事，因此他雖然半退休，還是有著理想。

該人士指出，外傳的熱門人選親民黨主席宋楚瑜，始終未在府方的口袋名單內。王金平拒絕後，還有人建議由全國工業總會理事長許勝雄接任，但府方認為許勝雄在兩岸有生意往來，可能造成觀感不佳而未考慮。

據指出，田弘茂任外交部長時，蔡英文是時任陸委會主委，兩人曾在國安團隊共事經驗；田任外長時，外交部長李大維任外交部次長、陸委會主委張小月則是由田提拔的外交部發言人，有一定默契；且田始終是小英基金會兩岸議題的重要諮詢對象。

除了外交人脈外，據了解，田弘茂與前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平等藍營與兩岸關係良好的本土派人士，都頗有交情，甚至近年致力的國策研究院文教基金會培養許多兩岸重要學者，而小英基金會更長期會就兩岸議題，諮詢田弘茂的意見，他在兩岸研究上，也有一定的分量。