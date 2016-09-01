今年國慶沒煙火 旗袍金釵恐成絕響...

2015年銘傳大學國慶親善服務隊。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-01 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕今年雙十節為總統蔡英文主政後的第一個國慶日，國慶籌委會官員透露，今年因經費減少，加上年初發生206台南大地震，因此不會施放煙火，此外，以往以銘傳大學學生為班底，穿旗袍、黑西裝的「金釵、金帥」，恐也將成為絕響。

以往國家重大典禮或接待外賓場合，常可見穿著大紅色旗袍的「金釵」擔任禮賓人員，但被認為太過物化女性，今年520總統就職典禮，已正名為禮賓接待人員，典禮上未見「金釵」穿旗袍的畫面。

《聯合報》報導，國慶籌委會官員透露，今年520已改變傳統禮賓同學的服裝，國慶典禮應不太可能再改回旗袍裝扮，今年國慶禮賓人員應和520典禮一樣，穿著亮麗有設計感的服裝。

報導也提到，國慶籌委會已經兩度開會，身兼主委的立法院長蘇嘉全裁示，今年國慶活動希望以創新活潑為亮點，擴大民間參與，且典禮台上官方戴的國慶帽，將與台下民間人士戴的一樣，往後可以收納，一戴再戴。

今年520總統府就職典禮，擔任禮賓人員的男、女大學生展現美麗儀態。（資料照，記者廖振輝攝）