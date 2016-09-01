兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
2016-09-01 00:21
〔即時新聞／綜合報導〕針對兆豐銀疑涉洗錢案，名嘴胡忠信31日在政論節目上爆料，兆豐銀在外交部有分行，是「外交部跟交通部的小金庫」，國民黨利用這個管道把黨產洗到國外，「很多連董事長、總經理都未必知道。」
胡忠信在《政經看民視》節目上表示，兆豐銀在外交部有分行，這外界都不知道，「它前身叫做中國國際商銀，前身也是交通銀行，坦白講，兆豐銀扮演著外交部跟交通部的小國庫角色，也就是小金庫。」
胡忠信表示，這點之所以之前不能公布，是因為裡面有很多外交運作的基金，「這也是碰不得的原因，說出來事情就大條了。」
胡忠信接著說，兆豐銀在外交部的分行運作，有些連蔡友才跟徐光曦都不可能知道，「我講話負責任，有些是國民黨把黨產洗出去，有些董事長跟總經理未必知道，屬於國家機密層次。」
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