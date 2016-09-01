| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
 首頁 > 政治

兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外

2016-09-01  00:21

〔即時新聞／綜合報導〕針對兆豐銀疑涉洗錢案，名嘴胡忠信31日在政論節目上爆料，兆豐銀在外交部有分行，是「外交部跟交通部的小金庫」，國民黨利用這個管道把黨產洗到國外，「很多連董事長、總經理都未必知道。」

胡忠信在《政經看民視》節目上表示，兆豐銀在外交部有分行，這外界都不知道，「它前身叫做中國國際商銀，前身也是交通銀行，坦白講，兆豐銀扮演著外交部跟交通部的小國庫角色，也就是小金庫。」

胡忠信表示，這點之所以之前不能公布，是因為裡面有很多外交運作的基金，「這也是碰不得的原因，說出來事情就大條了。」

胡忠信接著說，兆豐銀在外交部的分行運作，有些連蔡友才跟徐光曦都不可能知道，「我講話負責任，有些是國民黨把黨產洗出去，有些董事長跟總經理未必知道，屬於國家機密層次。」

廣告
  • 胡忠信表示，兆豐銀是外交部跟交通部的小金庫，國民黨曾用來把黨產洗到國外，連董事長都不知道。（資料照，記者王藝菘攝）

    胡忠信表示，兆豐銀是外交部跟交通部的小金庫，國民黨曾用來把黨產洗到國外，連董事長都不知道。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 胡忠信表示，兆豐銀是外交部跟交通部的小金庫，國民黨曾用來把黨產洗到國外，連董事長都不知道。（圖擷自政經看民視）

    胡忠信表示，兆豐銀是外交部跟交通部的小金庫，國民黨曾用來把黨產洗到國外，連董事長都不知道。（圖擷自政經看民視）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐 兆豐銀涉洗錢 國民黨 國民黨黨產 胡忠信
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.