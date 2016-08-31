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日商收購樂陞破局 黃國昌：主管機關必須追查

日商百尺竿頭收購樂陞股權案破局，時代力量立委黃國昌表示，主管機關必須追查到底。（資料照，記者廖淑玲攝）

2016-08-31  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕日商百尺竿頭收購樂陞股權一案宣布破局，時代力量立委黃國昌表示，主管機關已經審核通過的公開收購案，竟然會出現惡意違約的狀況，到底背後是否涉及禿鷹集團操作股票或內線交易，主管機關必須追查。

號稱台灣遊戲業史上最大金額入股案破局，百尺竿頭昨以「因市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，表示無法完成收購案，也創下台股史上首度公開收購案成立、且收購人「落跑」惡例，引發外界關注。

黃國昌指出，百尺竿頭收購樂陞一案違反公開收購的義務，導致收購破局後，許多投資人義憤填膺；因為這是主管機關已經審核通過的公開收購案，想不到竟會出現惡意違約的情況。

黃國昌提到，其實市場上早就有傳言這次收購會違約、不履行契約上的義務，導致公開收購案在主管機關審查通過後，本來市場預期，可以反應在股價上，但不僅沒有反應，反而讓市場出現非常強烈的放空，是刻意的操作。

黃國昌說，這已非單純的公開收購契約責任沒有履行的問題，背後是否涉及禿鷹集團操作股票，或內線交易，主管機關必須主動追查。

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