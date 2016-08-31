不當黨產處理委員會揭牌 顧立雄：完成民主最後一哩路

行政院不當黨產處理委員會上午揭牌，行政院長林全（左）主持佈達，主委顧立雄（右）接下證 書。（記者劉信德攝）

2016-08-31 10:51

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會上午揭牌，主委顧立雄致詞時說，「有些人批評我們是算帳，的確我們就是算一筆黨國不分下，政黨憑藉一般社會團體所不可能享有的統治權力的特權，而不當獲取財產這一筆很長久的帳」，顧立雄表示，算帳是為了要讓權力受損的人民和國家可以得到權力的恢復，將歷史真相公諸於世，這不僅重要，更是這個世代要立即處理的事情。

顧立雄說，對他而言，這個委員會最重要，最希望達成的目的就是透過調查不當黨產的過程，透過公開的聽證程序，揭開關於不當黨產的神秘面紗和黑箱，讓他能夠被陽光充分照射到，讓這最後一哩路能在我們的手中完成，「我們這個委員會要做的事情只有一個，就是完成民主的最後一哩路」。

顧立雄指出，處理不當黨產最棘手的問題在於，沒有人清楚這個國家在威權時期，透過權力的不對等，已違反實質法治國的原則，得到和處分掉歷來的黨產有多少，歷史學家、黨產專家也並不真正知道，最重要的是台灣的民眾不知道，我們社會歷經了解嚴，動員戡論時期終止、國民大會代表全面改選乃至廢除，立委、總統直選，甚至三次的政黨輪替，但是不當黨產迄今還是存在。

他說，為什麼台灣社會歷經無數次的改革，不當黨產問題卻依然始終無法解決，處理不當黨產不是個假議題，也不只是一個歷史問題，這件事情是台灣從威權轉型到民主社會過程中，遲遲仍未解決的事情，迄今仍活生生、赤裸裸存在，他的存在標誌台灣的民主始終沒有走完，那是早就該走完的最後一哩路。

顧立雄提醒各個政黨，要求各位進行財產申報的目的，不僅是向委員會證明其財產的正當性，更是向全民交代這些財產從何而來，唯有清洗污點才能跟過去的不義政權在道德上劃清界線也才能卸下包袱迎向未來，我們的所作所為都將受到民眾的監督。

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