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台灣指標民調 蔡英文不滿度首超滿意度

台灣指標公布最新民調，蔡英文總統不滿意45.0％，超越滿意度的42.8％。 （資料照，記者黃耀徵攝）

2016-08-31  10:34

〔記者曾韋禎／台北報導〕台灣指標今公布最新民調，蔡英文總統的不滿意首度以45.0％，超越滿意度42.8％。

據台灣指標公布的8月下旬台灣民心動態調查，對於蔡英文的信任度，從8月上旬的49.2％回升到53.4％；但不信任度也達32.9％，創下新高。

對蔡的執政表現，滿意度跌落至42.8％，不滿意度則攀升至45％，首度超越滿意度，不滿意度較8月上旬大增5.2個百分點。

對於行政院長林全的施政表現，不滿度再攀升至46.5％，滿意度降至35.3％，不滿度較滿意度多出11.2個百分點，較8月上旬擴大7.1個百分點。

本調查是台灣指標民調於8月28、29日進行抽樣，有效樣本1004份，在95％的信心水準下，抽樣誤差±3.1％。

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