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李全教當選無效 「全家」躺著也中槍

今天下午二審宣判，李全教被判當選無效確定。（記者洪瑞琴攝）

2016-08-30  17:38

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議會前議長李全教因涉賄選案，高分院下午二審判決李全教當選無效定讞，消息曝光後，引起鄉民高度討論，鄉民紛紛cue「全家」出來，至於為何推文中為何都與「全家」有關？原來與李全教2年前曾說過的一句話有關！

停職中的南市議長李全教，其市議員選舉民事當選無效之訴，今天下午二審宣判，李全教被判當選無效確定，李的議員資格因此不符，市議長也將改選。鄉民見狀後，也把李曾發誓說若有買票「全家死光光」的經典名言，拿出來諷刺，「全家：又要我死了...」、「全家好可憐」、「全家表示：我要改名了嗎 QQ」、「全家躺著也中槍～」「7-11打個折慶祝一下啦 你的對手全家又死光光啦～」。

2014年李全教的競選團隊被檢調約談，被控賄選的李，曾在媒體上表示，「我願發重誓自清，如果有買票，全家死光光！」並反控對手「選舉奧步盡出」。

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  • 李全教曾發誓說若有買票「全家死光光」，鄉民討論。（圖擷取自PTT）

    李全教曾發誓說若有買票「全家死光光」，鄉民討論。（圖擷取自PTT）

  • 鄉民紛紛cue「全家」出來！（圖擷取自PTT）

    鄉民紛紛cue「全家」出來！（圖擷取自PTT）

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相關關鍵字： 全家 李全教 李全教議長賄選案 當選無效 賄選
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