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李全教議員當選無效 代理議長：依法儘速補選議長

代理議長郭信良表示，依法儘速舉行議長補選。（記者洪瑞琴攝）

2016-08-30  15:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕停職中的議長李全教議員當選無效定讞，牽動議長補選，代理議長郭信良表示，俟議會收到法院判決書後，將儘速召開程序委員會，討論召開臨時會議程，依法舉行議長補選事宜。

郭信良同時強調，他沒有意願參選議長，配合民進黨團決定。

據地方立法機關組織準則第19條及台南市議會組織自治條例第15條規定，議長、副議長出缺時，由議會議決補選之。另依南市議會組織自治條例，議長、副議長出缺時，於備查之日起30日內召集臨時會補選。

南市議會現有55席，民進黨團24席加台聯議員楊中成與無黨籍的原住民議員谷暮哈就，可運作成員25席，未來若由同選區的民進黨候選人王峻潭遞補議員，民進黨團掌握26席，國民黨15席加無黨議員29席，未來如果舉辦補選，民進黨前議長賴美惠呼聲較高，但是無黨議員扮演關鍵少數。

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