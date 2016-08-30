觀察蔡政府百日執政 連勝文在臉書說「笨蛋」
2016-08-30 12:59
〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任百日後，在執政滿意度上有下滑趨勢，連勝文在臉書表示，很擔心蔡政府會把台灣變成「冷戰時期的古巴」、「亞洲的古巴」，他更對此直言：「笨蛋，問題在經濟。」
連勝文表示，古巴過去奉行社會主義的經濟路缐，而對外方面則與美國長期交惡，古巴也成了世界強權對抗時的第一缐，導致古巴在國際上遭到孤立，邊緣化。連勝文強調：「一個封閉的國家再加上註定要失敗的左派經濟路線，最終造成民窮財盡，人民生活困頓。」
連勝文指出，蔡英文在執政前說自己要解決問題，但其實是在製造新的問題，蔡英文那些帶有「社會主義左派訴求」的口號，在大選時可撼動人心，但在執政後卻完全行不通。連勝文認為，蔡政府在勞資議題製造無謂衝突，其他財經政策到最後恐怕也會造成政府財政透支、企業出走、投資卻步。
而在兩岸關係部分，連勝文表示除了停滯不前，衝擊台灣經濟外，最壞的情況就是兩岸長期嚴重對立，甚至發生某種形式的衝突，隨後他更直言：「笨蛋，問題在經濟。連古巴都知道不能再鎖國，台灣到底還要浪費多少時間在錯誤的政策及意識型態的衝突上？裝睡的政府真的叫不醒嗎？」
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