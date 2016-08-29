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花蓮落敗是對小英的檢驗？ 陳永興：大可不必

2016-08-29  19:31

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選日前落幕，民進黨張美慧敗給國民黨魏嘉賢，有輿論認為這是對蔡英文執政績效的檢驗。對此，民報董事長陳永興表示，這種說法「大可不必」，並從候選人條件、政黨選民結構、政策面等三個角度提出看法。

根據《民報》報導，陳永興表示，從候選人條件來看，雖然已故的花蓮市長田智宣從政超過30年，深入地方，但夫人張美慧對政治不是那麼熟悉，在選票轉移上確實會遇到困難；反觀國民黨魏嘉賢兩代都是地方民代，單從候選人比較，魏嘉賢條件並不比張美慧差。

政黨選民結構部分，陳永興認為，花蓮縣或花蓮市在這2、30年間，藍大於綠的結構部沒有改變，田智宣勝選是因他未強調政黨色彩，蕭美琴勝選則是因為花蓮縣長傅崐萁不希望國民黨的王廷升選上。這點從總統選票，朱立倫仍然贏過蔡英文就可看出。

如果從政策面來看，民進黨基本上延續田智宣的政策，並未有開拓性的主張，國民黨則是提出許多攻擊性的政策，把選戰拉高為藍綠對決，因此魏嘉賢的獲勝並非意料之外。

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  • 陳永興表示，把花蓮市長民進黨落敗視為對小英執政績效的檢驗，這種說法「大可不必」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    陳永興表示，把花蓮市長民進黨落敗視為對小英執政績效的檢驗，這種說法「大可不必」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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相關關鍵字： 張美慧 田智宣 花蓮市長補選 蔡英文 陳永興 魏嘉賢
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