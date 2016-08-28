花蓮市長補選落敗 游盈隆：蔡總統責無旁貸
2016-08-28 23:51
〔即時新聞／綜合報導〕花蓮巿長補選27日宣布結果，由國民黨魏嘉賢當選。曾多次代表民進黨參選花蓮縣長及立委的台灣民意基金會董事長游盈隆28日表示，選舉結果凸顯了四個意涵，但身為黨主席兼總統的蔡英文也責無旁貸。
民進黨與民進黨候選人張美慧也承認敗選，恭喜國民黨提名候選人魏嘉賢勝選，期待魏嘉賢今後能夠不分藍綠，持續推動花蓮市政，魏嘉賢也表示絕不會讓鄉親失望。
對於花蓮補選結果，游盈隆在臉書上表示，選舉結果凸顯了四個意涵，第一，2014與2016兩次重創馬政府的民意海嘯已經遠離，現在是水落石出了；第二，花蓮縣長傅崐萁仍然有左右花蓮政局的影響力；第三，蔡英文新政府上台三月，民進黨概括承受了選民的責難，也付出了代價；第四，花蓮政情丕變，蕭美琴未來立委連任之路將不輕鬆。
游盈隆認為，花蓮市長補選，民進黨落敗拱手讓出市長寶座，意義值得深思，並表示「一葉知秋，蔡總統兼黨主席責無旁貸」。
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