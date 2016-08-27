蔡英文就職百日 陳菊支持內閣續改革

2016-08-27 15:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文就職滿百日，各家媒體陸續做出民調，高雄市長陳菊今天被媒體追問時表示，「萬事起頭難嘛！艱難中仍要繼續改革，我支持蔡總統及林內閣。」

陳菊說，民調都值得參考，她的民調也曾經是倒數第二，萬事起頭難嘛！但對於改的期待，我們從來都抱著很大的熱誠。她說，對於各種民調，都會認真檢討、參考。

被問到最近有要求內閣改組的聲音，陳菊則認為新政府才剛開始，一切都很艱難，艱難中要繼續改革，她支持蔡總統和內閣。