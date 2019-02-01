〈北部〉《桃園》30歲跆拳道金牌選手 莊佳佳接體育局長

2019-02-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕接掌市府體育局長的跆拳道金牌選手莊佳佳昨天走馬上任，首日陪同市長鄭文燦出席多項活動。鄭文燦表示，莊佳佳是桃園人、也是台灣之光，她一路從桃農（北科附工）到台師大碩士班畢業，目前就讀台師大博士班，是年輕一代選手的代表性人物，也希望借重其專長，帶動體育運動與全民運動，辦好桃市今年主辦的全國運動會。

鄭文燦說，莊佳佳對體育有專業、也有熱情，目前擔任教練、講師，很感謝莊佳佳勇敢接受挑戰、擔任體育局長，希望她能帶領體育局團隊，把桃園打造成市民喜歡運動、熱愛運動的健康城市，也能把體育精神灌注在桃園。

莊佳佳說，決定接下這個重擔時還有點失眠，不過想想只要拿出運動員精神接受挑戰，相信自己可以做好，接下局長職務後，會在運動員福利多著墨一些，照顧桃園優秀的運動員，提倡全民運動。

鄭文燦昨上午與莊佳佳聯袂出席風禾公園「滑梯主題樂園」啟用儀式，中午也一起出席市議會忘年會。年僅卅歲的莊佳佳加入市府團隊後，成為市府最年輕的一級主管，昨所到之處都受到媒體包圍採訪。

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