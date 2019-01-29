〈北部〉竹圍漁港走春 4替代道免「堵」氣

2019-01-29

〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕大園區竹圍漁港、大溪區大溪老街等景點，每逢假期總吸引眾多遊客前來觀光，考量春節連假可能湧入的大量人、車潮，警方及公路總局提供替代道路資訊，建議民眾多加利用，避免遇上塞車，打壞出遊好心情。

2條到停車場 2條走彩虹橋

大園警方表示，竹圍漁港可分四線進入，從台十五線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入；從台十五線北上車輛可由台十五甲線進入竹圍漁港停車場；從台四線往漁港路車輛可從建國路右轉接台十五線北上後，由彩虹橋進入竹圍漁港；台十五線與漁港路口如遇壅塞，車輛可改走台十五甲線至竹圍漁港停車場。

到中壢、青埔 可走110甲線

此外，許多民眾會經由國道二號大竹交流道北上桃園、台北或南下到中壢、青埔地區，警方說，如在中壢方向往國道二號大竹交流道遇壅塞，駕駛可右轉改由一一○甲線（大園區中正東路）往國一道內壢交流道方向分流。

往機場、台茂 改走中正北路

另方面，蘆竹區通往桃園國際機場及台茂購物中心的台四線主幹道，由於往年春節都會湧現大量車潮、造成壅塞，警方也呼籲開車前往賣場的民眾，可改道行駛中正北路右轉南工路或改行南山路等替代道路。

國3土城大溪段易塞 可換台三線

針對桃園地區春節公路疏運，公路總局表示，國道三號土城至大溪路段為易壅塞路段，已規劃台三線為國道替代道路，可避開國道塞車；西濱快速公路（台六十一線觀音至新豐高架路段）已通車，可通往濱海沿線永安漁港等觀光景點，並串接快速公路系統（台六十六、六十八線），與國道一、三號形成區域路網，民眾出遊可多加利用。

竹圍漁港替代道路路線圖

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