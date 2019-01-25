〈中部〉（嘉義）農會笑領年終 新港、義竹逾4個月

2019-01-25

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕又到領年終獎金季節，嘉義縣十八個農會中新港鄉農會績效最好，可領四‧五個月年終獎金，主任級幹部可領三十二萬四千元以上，連領基本薪、年資滿一年新進人員，都有十三萬七千七百元，羨煞只領四至八萬元的後段班農會員工。義竹鄉農會最低四個月，竹崎地區農會最高個四個月，嘉縣農會平均二‧五個月。

新港13.7萬起跳 主任32.4萬以上

農會每俸點核薪逾六百元者，有新港鄉農會、竹崎地區農會、義竹鄉農會及嘉義縣農會，其中義竹鄉農會為保留競爭力，只支領每俸點四百八十五元，其餘三個農會領法定上限每俸點六百元。

新港鄉農會總幹事陳永華說，去年農會獲核定薪資為每俸點九百二十元，較前年多出三十元，但依規定仍只能支領六百元，雖有些委屈，同仁仍全力以赴再創高峰，為感謝員工付出，今年年終獎金也從去年的四個月增加至四‧五個月。

竹崎最高30餘萬 嘉縣最低8萬

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示，員工績效採責任制，年終獎金從一個月至四個月不等，最高可領三十幾萬元。嘉縣農會總幹事黃貞瑜說，縣農會營業性質與鄉鎮市農會不同，主要收益為租金，年終平均二‧五個月，最低可領到八萬元。

義竹鄉農會總幹事翁永寧說，為讓領最低薪資的臨時人員勇於任事，年終依績效為四至六個月，正職人員則是二‧五到三個月不等，即使是每月薪水僅兩萬三千到兩萬五千元的臨時人員，只要肯努力，年終都是十萬元起跳。

嘉市農會總幹事黃騰輝表示，農會薪點五百一十元，年終獎金維持以往為一‧一個月，從三萬至六萬餘元不等。

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