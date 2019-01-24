〈南部〉杉林花海27日迎賓 採果遊瓜田

2019-01-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕杉林區公所近年在農曆春節打造大面積花海，吸引數以萬計的觀光客前往拍照、賞花，今年四大花區將於廿七日開園，除了遊客讚不絕口的花田迷宮外，還有一日農夫採果樂旅遊套裝行程，適合春節期間全家出遊。

四大花區 有向日葵、波斯菊

杉林區公所表示，四大花區中，「月光花田」和「新庄幸福花田區」以向日葵的金黃色系為主體，「月眉花田」和「杉林大橋花田」則是波斯菊加上百日草等不同花色的混搭，營造出不同的視覺驚喜和花海的浪漫；除「新庄幸福花田區」花期到二月廿八日，其餘三大花區都是二月十日後，隨即翻土春耕。

主場葵花迷宮設置融合現代與古典的藝術裝置，從二月四日除夕到二月十日，花海迷宮前設有農特產新春市集園遊會，迷宮逛累了，有特色美食可補充體力；廿七日開園當天及二月四至十日，還有「喝咖啡賞花趣」活動，民眾只要上傳杉林花海美照到活動臉書並打卡按讚，在迷宮區服務台驗證後即贈送香醇咖啡券。

活動也安排「一日農夫採果樂」旅遊套裝遊覽車之旅，帶領遊客遍遊杉林瓜田美景，享用新鮮瓜果入菜美食，每人只要五九九元，詳細活動資訊可上臉書搜尋「葵花迎賓滿杉林」粉絲團。

美濃波斯菊花海 提早綻放

此外，美濃地區波斯菊花期受暖冬影響也已提早報到，從國十末端往美濃方向行駛，沿著中山路及泰安路兩側皆有花海綻放，特產橙蜜香及玉女番茄正進入盛產期，有興趣的民眾除了春節連假，可以挑個週末假期，避開人潮，徜徉在花海之中，親手採摘並品嘗番茄美味，體驗客家田園之美。

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