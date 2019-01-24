〈中部〉南投縣集集徵地設滯洪池 地主憂農保不保

2019-01-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕貫穿集集鎮大部分村里的清水溝溪，每逢颱風豪雨季節，常因水位暴漲險些溢堤，集集鎮公所為此規劃滯洪池，盼降低下游河段水位，避免市區低窪地區淹大水，惟滯洪池預定地涉及私有地徵收，昨公所召開說明會，引來部分地主憂慮失去農保資格，希望公所能審慎研議，不要影響地主權益，公所表示，會再召開會議針對農保疑慮做說明。

建滯洪池解決淹水危機

清水溝溪是集集鎮的區域排水，尤其位在市區初中街河段，地勢低窪，近年每逢颱風季，溪水暴漲都快要溢堤，公所甚至封橋因應，避免民眾越溪過橋發生危險，並提出滯洪池計畫，盼能解決淹水危機。

地主：設分洪道也能防淹水

昨天參與說明會的地主表示，滯洪池的工程土地涉及徵收，雖然政府會給徵收費用，惟土地一旦被徵收，農民可能就會失去農保資格，況且解決區域排水溝溢堤，為何不能設置分洪道防止淹水？

公所指出，清水溝溪整治已規劃十年，近期則針對歷年規劃做檢討，其中位在初中橋與八張橋之間的腹地，剛好是在低窪河段上游，適合闢建滯洪池，讓雨季暴漲的水位，可提前獲得紓解，避免大水危及下游住戶安全，工程也將獲得前瞻計畫挹注，經費大約二百多萬元。

公所：分洪道須環評且土地更大

針對會議上民眾提出的疑慮，雖然有些地主反對，但也有人支持，至於建議改設分洪道，公所表示，分洪道比滯洪池牽涉的土地範圍、工程規模還要大，且還要做環評，對於區域排水整治緩不濟急，滯洪池因能在短期發揮效用，較為可行，惟既然民眾有疑慮，會再召開會議說明。

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