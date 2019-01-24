〈中部〉路狹易濃霧 古坑4鄉道強制白天開大燈

2019-01-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府公告古坑鄉境內四條山區鄉道即日起白天開大燈，六個月為勸導期，七月十五日後強制執行，違者罰款一千二百至三千六百元，對此正反意見都有，有民眾以基於安全考量支持，也有人認為是擾民。

先宣導 7月15日違規開罰

雲林縣道路交通安全聯席會報去年十二月廿日開會決議，古坑山區道雲二○八線、雲二○九線、雲二一○之一線、雲二一二線等四條道路強制白天開大燈，本月十五日公告後實施，六個月勸導，期滿後開始執法。

雲林縣府工務處指出，四條道路都在古坑山區易起濃霧、道路狹窄彎曲，基於安全考量強制白天開大燈，況且白天開燈的確能降低事故率，據道路交通安全規則規定，於隧道、遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。

工務處表示，管制路段並非全線，雲二○八為古坑華山咖啡大道，管制路段枋寮到大湖底；雲二○九為古坑到桂林吊景，管制路段大坪頂到山腳；雲二一○之一為永光往華山的光華路，管制路段華山到大崎橋；雲二一二為永光到桂林的光昌路，管制路段永光到龍眼林，總計約七．四公里；工務處強調，已在管制路段設置警告牌面，請用路人配合。

民眾對此作法反應兩極，支持者認為，為了行車安全開大燈很好，霧霾天數越來越多，山區道路開燈對駕駛視線有幫助。

遊客較難察覺 民憂害觀光

另有民眾認為根本是擾民，鄉道哪一條誰知道，且位處偏僻用路人少，既然要開大燈就整條都管制，只管制中間一小段，很難察覺，可能因此違規被開罰；還有人說，這四條鄉道都是往華山，外地遊客被開單可能影響地方觀光，主管機關沿途應該做更多面告示牌提醒。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/