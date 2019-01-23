〈南部〉屏東綵燈節25日點燈 萬年溪50盞耀眼

2019-01-23

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年春節屏東縣很精彩！二十五日「屏東綵燈節」將進行點燈，屏東市萬年溪燈區變得更漂亮；二十九日「屏東熱帶農業博覽會」登場，秀出雙豬圖騰彩稻田及花海，民眾來屏東遊玩，白天到熱博會走走、晚上可到屏東市看花燈，感受屏東美麗的風貌。

屏東綵燈節今年適逢台灣燈會三十周年在屏東大鵬灣舉行，二十五日將舉行點燈儀式，整條萬年溪約四點七公里設置五十個燈組，以彩虹為主題，並以科技互動、水上燈組為主軸，相當漂亮，從萬年公園的天橋居高臨下，可看到鑽石般的燈光在萬年溪中閃閃發亮，與遠處城市燈光相互輝映；沿中正路有美麗燈飾，更可到千禧公園及屏東公園等處欣賞燈區，整個屏東市格外燦爛。

熱帶農博29日開幕 雙豬彩繪田吸睛

另外，位於長治鄉的屏東熱帶農業博覽會將於二十九日開幕，活動為期十九天至二月十七日止（除夕當天休園），今年共設置二十七個亮點主題，包含熱帶果園、迎春花海、稻田彩繪、樹藝雅石景觀區、智慧型科技農業、玫瑰館、瓜果長廊等。

今年最受矚目的彩稻田圖案「雙豬點燈」，搭配魯凱族的百步蛇、百合花，具有地方特色。今年屏東縣政府也和行政院農委會合作，新增智慧農業介紹，花海則是結合燈籠裝置藝術，為接續的台灣燈會暖身，歡迎民眾春節期間到熱博走春，呼朋引伴一起來採果樂、焢土窯、農事體驗DIY。

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