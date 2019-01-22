〈北部〉楊文科3社福政見 竹縣議會拍板

2019-01-22

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會第十九屆新科議員們昨天首度開議，馬上面臨縣府十項緊急提案，其中前三案正是攸關國民黨籍新縣長楊文科能否兌現競選支票的：恢復中小學免費營養午餐、加碼新生兒營養補助、以及老人年金月發三千。議會一如預期雖仍給這三案闖過，但議員們普遍不滿楊文科先斬後奏，除時代力量連郁婷一度要求十案全擱不審，幾位議員還替縣府加碼，要求放寬這三案受益資格，直挑縣府早已繃緊的財政神經，最後十案擱置一案、通過六案。

不滿送案倉促 時力要求全擱置

昨天審議縣府提案時，時力連郁婷先發難，指縣府送案倉促，欠缺說明和資料，要求都不排進這次議程。經議長張鎮榮以有急迫性為由緩頰，且以暫擱第十案為「交換」，連郁婷才在孤掌難鳴下勉強接受。

綠黨余筱菁說營養午餐沒排富，私校的學生也應被納入免費享用。一餐僅卅七元恐買不到好食材，她希望提高到五十元，請家長自付廿元。

教育處處長劉明超說，免費營養午餐他們首重一致標準的供餐品質。提高餐費要考慮品質能否跟調漲的價格成正比，讓人很明顯看得出來變更好，這需要整體配套。

無黨籍鄭美琴、國民黨籍林增堂和蔡志環則要求縣府調整老人年金領取資格中，有關在二○○五年七月底以前設籍竹縣者才行的限制，畢竟這政策都執行十幾年了。

老人年金領取資格 議員籲調整

無黨何智達說，老人年金是縣長針對有投票權人所開支票，發給對象就該是去年七月廿四日以前落戶、住竹縣、有投票權的長輩，他堅持這個領取資格要放寬。國民黨林思銘則建議應該設籍竹縣五年以上者才行。

社會處長李國祿說，如果把設籍資格放寬到四年前的七月中，將增加八七六人可領，需額外三一五三萬多元預算。若再放寬到去年七月以前，則將有三千多人符合資格，預算得再加一億多。他會把議會意見和該處的評估轉請縣府財主單位參考。

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