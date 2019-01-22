〈中部〉全國首座台糖牡蠣殼加工廠 落腳大林

2019-01-22

〔記者曾迺強／大林報導〕台灣糖業公司興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，決定落腳大林鎮台糖生物科技事業部（大林糖廠），此基地屬乙種工業用地，不須環評，目標明年初試車投產，每年向蚵農收購五萬噸廢蚵殼，製成約四萬噸碳酸鈣，用於飼料、肥料等產品。

原擬設東石 環評曠日廢時作罷

原規劃在嘉義縣東石鄉圍潭村港墘農場興建的「牡蠣殼加工廠」，將牡蠣（蚵）殼回收再利用，因預定地為農業用地，若轉特定目的事業用地，必須通過環境影響評估，曠日廢時，且當地鄉親反對興建，因而另覓新址。

湖北里民陳一河說，廢蚵殼在戶外曝曬衍生臭味，廢蚵殼運送車衍生交通安全疑慮；鎮長簡志偉指出，日前與鎮代會考察始知台糖在大林有重大投資，建議台糖召開說明會、拿出資料，讓鎮民知情、安心；縣議員許有疆表示，大林糖廠佔地廣闊，樂見台糖活化土地，帶動產業發展。

明年初試車 年收5萬噸廢蚵殼

台糖公司牡蠣殼投資專案組經理黃民生表示，大林牡蠣殼加工廠預計設在糖廠石頭公廟後方一‧二公頃乙種工業用地，不需要環評，預定四月動工興建，年底完工，明年初試車投產，廠址距離民宅約一公里，採密閉廠房及天然氣燃燒，以標案方式購買嘉縣沿海曬乾的蚵殼進廠加工，不會堆置蚵殼發臭、污染環境。

黃民生說，製成的碳酸鈣可應用在肥料、飼料、建料，甚至保健食品、美容保養品及醫藥原料，廠內有操作員等約聘職缺，可提供卅個工作機會，預計農曆年後配合鎮公所辦說明會，化解鄉親疑慮。

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