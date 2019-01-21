〈北部〉林智堅拚經濟 聽產業心聲找出路

2019-01-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅近期展開「小智趴趴走」傾聽產業聲音行程，了解在地各項產業脈動，聽取事業主心聲與需求。林智堅表示，一定會從土地取得、銷售管道及技術升級和資金等方向，為產業找出路。

林智堅日前陸續到隆勤實業、新華米粉工廠、信佳茶花園與香山牧場參訪。

其中隆勤實業生產萬餘種汽車橡膠底盤減震相關零件，銷往全世界，員工平均年齡僅卅三歲，帶來創新、活力。

林智堅到新華米粉工廠參觀時，米粉公會建議市府增設實體的米粉社區導引牌，結合在地米粉與觀光，成為動態的、有生命力的觀光社區。

參觀信佳茶花園時，業者希望發展茶花觀光及茶花萃取等生技產業，林智堅說，市府將評估可行性，提供協助。

林智堅到香山牧場，看到全台第一部牛糞發酵處理機，可將牛糞變成有機堆肥，消除排泄物的刺鼻味，深感特別，場業者建議新竹市各小學與幼兒園營養午餐提供的牛奶，能採用在地自產自銷的鮮乳，林智堅說，會請市府教育處立即研議。

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