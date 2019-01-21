〈北部〉懸缺1年半 竹市衛生局長今上任

2019-01-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕懸缺長達一年半的新竹市衛生局長一職，確定將由前雲林縣衛生局長吳昭軍在今天接任，持續推動兒童醫院的興建，推展長期照顧、疾病防治、食品安全與深化國際交流。

前雲縣衛局長吳昭軍獲延攬

新竹市衛生局長懸缺一年半以來，一直由副局長楊清媚代理，林智堅不斷尋訪合適人選，最後決定延攬吳昭軍。

五十九歲的吳昭軍，畢業於國立陽明醫學院醫學系，長期在雲林服務，曾任鄉鎮衛生所主任醫師 、雲林縣衛生局長、台灣婦幼衛生協會理事長等。

新竹市衛生局基層人員說，衛生局長達一年半沒有局長，不少業務的推動群龍無首，期待新局長趕緊進入狀況，了解市民需求，推動各項服務。

竹市動保園區拚年底前啟用

此外，斥資一點三五億元的新竹市動保園區興建工程，原定去年底完工，但因經二次變更設計而延宕，目前進度約八成，預計今年十月完工，年底前啟用。

新竹市動保所所長楊礎遠表示，動保園區規劃有動物醫療區、隔離區、犬隻行為訓練區和室內、外活動區及教育展示區，市府也向農委會爭取了九百萬元購置醫療、保溫等設備。

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