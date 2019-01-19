〈中部〉（南投）竹山廚餘堆肥種花 4萬株送鎮民

2019-01-19

〔記者謝介裕、劉濱銓／南投報導〕在廚餘禁止餵豬防疫政策下，南投縣竹山鎮公所順勢推出「花」現幸福2.0版，透過回收家戶民生廚餘製成有機土肥，於公共場所廣植五顏六色花卉，不但不用擔憂廚餘去化問題，也成為全鎮綠美化工作最佳「養分」。

回收去化 同時推鎮容綠美化

果皮、菜葉、殘羹等廚餘，易腐發臭與滲水特性，造成垃圾清運上的困擾，竹山公所清潔隊於十年前購置一套廚餘堆肥設施，將廚餘摻入廢棄菇類太空包土及菌種一起發酵，製成有機土肥，不但解決廢棄太空包亂丟問題，也讓清潔隊在全縣環境清潔考核中連續三年奪冠。

免費花苗 歡迎機關團體申請

竹山鎮長陳東睦指出，「花」現幸福計畫是以道路及社區角落或畸零地為主，如今為了防範非洲豬瘟入侵，連帶廚餘餵豬也遭到禁止後，回收的廚餘量勢必增加，遂將該計畫擴及全鎮公共場所，免費提供的花苗也從原先三種增加為四種，即矮牽牛、一串紅、鼠尾草及三色堇，包括社區活動中心、集會所、寺廟、學校等，只要符合公眾用途，各機關團體均可提出申請栽種。

陳東睦說，目前每天回收的廚餘量從三噸至五噸不等，從原料去除雜物、翻動摻入菌種、發酵迄有機土肥產品完成，平均約須兩個月，每月約可生產八十噸左右的有機土肥，上述四種花苗目前也都各培育出一萬株數量，保證不會「缺貨」。

南投縣政府農業處調查，全縣目前養豬場共有九十五場、飼養頭數合計七萬七千九百多頭，其中以廚餘餵養的豬場總共有五十五場、八千五百多頭，南投家畜疾病防治所也建議民眾將廚餘脫水，除了廚餘減量，作為堆肥與焚化外，也能減少廚餘養豬比例，為防杜疫情盡分心力。

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