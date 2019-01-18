〈中部〉彰化立委補選4人登記 楊澤民疑似遷籍「太晚」

2019-01-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕第九屆立法委員彰化縣第一選區（鹿港和美區）缺額補選登記今（十八日）截止，目前累計四人登記，包括民進黨提名的前鹿港黃振彥是政壇老將、柯呈枋行政歷練豐富、楊澤民和紀慶堂是政壇素人首次參選。其中時代力量推薦的楊澤民，遷戶籍時間與中選會公告最後遷入時間有所出入，彰化縣選委會表示，中選會將於二月十九日進行參選人資格審定。

中選會公告最後日期1月4日 楊8日才遷

縣選委員會表示，三月十六日選舉投開日，根據中選會一月四日發佈選舉公告，一月四日是最後遷入選區時間，楊澤民一月八日從彰化市遷到和美鎮，遷戶籍時間與公告晚了四天，參選資格審定須由中選會審定。

時代力量秘書長陳惠敏表示，中選會先後在一月四日和一月十日發布兩份公告，領表後發現在認定資格上需於一月四日公告前就要遷入該選區，除了文字上容易讓人誤解外，更是限制人民參選的自由。

時力立委徐永明說，希望鄉親淘汰不做事、不開會的立委，讓願意為彰化付出的楊澤民進入國會為人民服務。楊澤民表示，伸港、線西、和美、鹿港、福興、 秀水是過去經濟發展重鎮，期望鄉親給他機會讓他爭取中央資源建設彰化縣。

昨天完成登記尚有國民黨提名的前彰化副縣長柯呈枋、房仲業的無黨籍紀慶堂， 柯呈枋在兩位老前議長謝式穀、白鴻森、台中立委顏寬恆、南投立委許淑華、前彰化縣長卓伯源、縣長王惠美，還有支持者陪同下完成登記。

房仲業者紀慶堂在前彰中校長吳文宗與支持陪同下完成登記，紀慶堂提出三項競選政見和選舉四不主張，他要推動虐童家暴致死唯一死刑、推翻一例一休勞資合議，農地工廠除高污染產業外其他全面合法登記，四不就是不設競選總部、不插旗幟、不刻意跑攤、不開政治獻金帳戶不送競選文宣禮物，儘量將資源用於公益方面。

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