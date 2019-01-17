〈南部〉南市南山公墓遷墓 文資團體籲清查文史

2019-01-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合新都路拓寬與大成路周邊環境整理，台南市殯葬管理所進行墳墓遷葬作業，合計超過一千門墳墓，規模不小。台南市文化資產保護協會建議，南山公墓歷史超過百年，市府遷墓作業前應清查有無古代名人墓塚，避免都市開發破壞歷史紋理。

台南市殯葬管理所表示，配合工務局拓寬新都路工程，進行墳墓遷葬作業，清查結果有五七七門墳墓，經公告期後，約三八九門無後人認領或無主墳墓遷至青草崙公墓，遷墓經費兩千一百多萬元。

另一處是西門路與大成路交叉口、富貴南山附近的南山公墓鹽埕段五筆土地，因周邊發展漸形成社區，居民反映「打開大門就看見墳墓」，因此進行環境整理，面積約四．四公頃，清查結果有六五○門墳墓待遷移，目前公告中，遷墓經費兩千九百多萬元。

殯管所︰遷墓範圍無古墓

殯管所強調，文化局清查過南山公墓文史，具歷史價值的登列古墓古蹟，遷墓作業依法「碰不得」，目前進行墳墓遷移範圍在南山公墓外圍且無古墓；而南山公墓內部「層層疊疊」茲事體大，目前也無任何開發計畫。

台南市文化資產保護協會表示，南山公墓歷史超過百年，形成南市特有地理面貌，見證府城地形地貌變遷，市府不宜貿然進行開發計畫，以免破壞歷史紋理。

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