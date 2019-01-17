〈北部〉暖冬補助延至2月 竹市再享美食優惠

2019-01-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市府積極爭取，讓交通部觀光局將國旅暖冬方案擴及至竹市，為延續暖冬能量，市長林智堅昨指出，暖冬補助將加碼延長至二月份，民眾只要參與「擴大國旅」四十五家旅宿業者，將比照一月份專案優惠內容，獲一千至一千五百元不等補助，且出示入住相關證明，也可享全市五十家巷弄美食提供的幸福優惠。

林智堅說，市府努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、香山濕地賞蟹步道、新竹公園等建設已成為遊客的打卡熱點，觀光效益提升也為地方美食、飯店營收帶來不少商機，希望藉暖冬補助擴大竹市的旅遊方案，進一步吸引更多民眾來訪。

城銷處副處長林正光指出，「來去新竹住一晚暖冬版」方案實施後，各家飯店業者訂房率淡季成逆勢成長，業績比以往平均提升約兩成，一月份預計可讓竹市所轄旅宿業者增加一．七萬個客房住用數，帶動約三．五萬人潮，依交通部觀光局預期效益評估，將創造約一．七億元的觀光效益；優惠加碼延長至二月份，則估計可另使旅宿業者增加一萬個客房住用數，帶動約兩萬人潮，創造約一億元的觀光效益。

45家旅宿提供住房優惠最多一千五

新竹英迪格酒店羅姓協理指出，配合市府「來去新竹住一晚」暖冬專案，提升旅客詢問度，同步成功帶動住房率。為了響應該專案，新竹英迪格酒店也加碼，只要民眾透過暖冬補助入住，即可享頂級牛排品牌餐廳CHAR八折優惠。

新竹福華大飯店顏姓公關說，這段期間櫃台比以往同時段忙上一倍，且訂房率增加二至三成；新竹福泰商務飯店馬姓公關指出，暖冬方案截至目前已助飯店增加兩成業績，若市府擴大暖冬方案持續至二月，可望在年節期間持續加溫業績。

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