〈南部〉台南計程車春節加成 2月1日起多收50元

2019-01-15

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節即將到來，南市計程車春節加成將於二月一日凌晨零時起跑，至二月十日深夜十二時止，即除夕前三天至大年初六，採原運價再多加五十元方式收費，請民眾上車時注意起跳價是已加成的一百三十五元還是未加成的八十五元，若起跳價未加成，則下車時必須加付五十元。

南市公共運輸處長呂獎慧表示，春節加成以原運價加五十元的標準，與高雄市相同，至於實施時間則與其他五都一致。事前即已邀請計程車工會及業者針對加成額度進行協調，考量觀感及避免影響民眾搭乘的意願，決定比照往年加成。

計費表內建春節加成 起跳價135元

市府指出，目前已印製春節加成的貼紙發送給業者及車隊，張貼在計程車車身向民眾宣導，現行計費表均內建有春節加成功能，如果上車起跳價是一百三十五元，民眾只要依表面所示金額支付車資即可；不過少數個人計程車可能未將計費表調整為春節加成，起跳價若仍是八十五元，則依表面金額再加收五十元。

起跳價85元 依表面金額加收50元

民眾搭乘時若遇到有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向市民服務熱線1999、台南市警察局交通警察大隊、南市公共運輸處檢舉。

喊價屬於未按表收費 乘客可投訴

呂獎慧指出，春節期間為免少數不肖業者藉機加價收費，市府從二○一六年開始，即統一規定春節加成依原運價加收五十元，多年來幾乎沒有接到民眾投訴，只有零星的繞路或未按表收費個案，喊價也是屬於未按表收費，民眾只要記下司機車號、時間地點、過程，公運處即會約談司機，確認屬實將依公路法開罰九千元，而繞路部分乘客則可蒐證後向警察局舉發。

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