〈南部〉佳冬蓮霧首銷加拿大 空運直送

2019-01-15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安日前攜蓮霧禮盒赴加拿大推廣，佳冬首批銷往加拿大的蓮霧昨天在精挑細選下出貨，細皮嫩肉的蓮霧將「坐飛機」直送，農民看準收益會比在台銷售的蓮霧還高，精銳盡出讓佳冬農會挑選，佳冬農會總幹事林淑玲說「保證好吃」。

林淑玲表示，外銷歐洲、北美以大果種為主，果實碩大黑紅，令人食指大動，甜度也都維持高水準，每顆都經過人工嚴格精挑細選，才能挑出符合外銷等級的蓮霧。

林淑玲指出，歐洲和北美冬天寒冷，亞熱帶的蓮霧對當地是相當「奇巧」，上週蓮霧銷往歐洲反應極佳，有了成功經驗，首次進入加拿大的蓮霧，最頂級採十二粒兩公斤裝，一粒約一百六十公克，全部約六百公斤外銷歐美。

縣府農業處長黃國榮說，蓮霧不耐久放，且嬌貴易破皮，只能「坐飛機」出國，且加拿大華人多，紅通通的蓮霧在春節前需求暢旺。

黃國榮表示，去年屏東縣外銷的水果估計出貨二．四萬噸、金額約十三億台幣，其中蓮霧約外銷二千二百噸，金額二．六億元，鳳梨銷售金額更是達七．六億元。

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