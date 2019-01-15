〈南部〉高雄綠廊拆橋 青海陸橋二月十六搶頭香

2019-01-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄綠廊六座陸橋拆除日期初步敲定，二月十六日由青海陸橋開始，高雄市政府表示已做好改道配套方案，每座橋拆除前一個月啟動宣導機制。

六座陸橋拆除日期排定

關心軌道建設的臉書粉專高雄點率先公佈六座陸橋拆除日期，二月十六日由青海陸橋打頭陣、二月廿四日由青年便橋（鳳山）接棒，接著為三月九日自立陸橋、三月廿六日自強陸橋、四月四日大順陸橋、四月廿九日維新陸橋（鳳山）。

工務局：開拆前一個月宣導

高市工務局長吳明昌昨證實，原本計畫是二月廿日、元宵節過後才要開拆，經相關局處討論後，決定提前幾天啟動拆動作業。吳明昌同時指出，已與交通局等相關單位做好改道配套，每座橋樑拆除前一個月，就會在地方進行宣導，讓周遭民眾提早有心理準備。

高雄市區鐵路地下化後，沿線跨越鐵路的有十座陸橋、兩座地下道，都將陸續拆除或填平，恢復成平面道路；鐵路地下化於去年十月十四日通車後，原定去年十二月進行第一波陸橋拆除作業，但前市府認為陸橋拆除工程茲事體大，基於尊重、決定將拆橋期程交給新市府團隊決定。

高市府日前宣布會在農曆年後啟動拆橋作業，並在今年五月汛期前、至少啟動五座陸橋拆除作業，對軌道建設消息掌握迅速的臉書高雄點，則於上週先一步公告六座陸橋的拆除時間，工務局事後也證實。

至於左營高架橋、九如橋、中博高架橋、民族陸橋等另四座橋樑，除了民族陸橋僅拆除兩側車道、維持主橋，其餘三座連同左營及中華兩座地下道，預定後年開始拆除或填平，配合原軌道區規劃的綠廊（鐵道園區景觀）計畫一併完成。

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