〈台北都會〉台北市悠遊卡新董座 傳吳嘉沅接掌

2019-01-15

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕悠遊卡投資控股公司今將舉行股東會改選董監事，昨傳出可能由永豐銀行獨立董事吳嘉沅接替林向愷，成為悠遊卡投控新董座。加上去年台北市長柯文哲欽點的悠遊卡公司總經理陳亭如，以及新任財政局長陳家蓁，永豐幫大舉入府引發關注。

永豐金在二○一七年爆出連環弊案，董事長何壽川涉違法放貸、超貸等遭求刑十二年、併科三．六億罰金後，知情人士透露，公司內部人人自危。

時任永豐金副總的陳亭如具電子支付專業，柯延攬為悠遊卡公司首位女總座；而北市府財政局長陳家蓁原為永豐金控財務長，疑因發現弊案遭職務調整後請辭。

吳嘉沅背景為富璁建設開發董事長，另也在永豐銀行、正道工業擔任獨立董事，同時也是柯文哲去年競選連任時，其競辦財務監督委員會成員。

市府高層指出，吳嘉沅確實從遴選名單內脫穎而出，但最後是否擔任董事長，仍需由董事會決定。北市府發言人劉奕霆昨僅說，人事皆尊重公司治理之原則，由董事會推派。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/