〈中部〉北斗七古井 奠安宮聖德井蒙塵

2019-01-14

〔記者顏宏駿／北斗報導〕明道大學中文系講師謝瑞隆探尋家鄉北斗鎮的「古井風情」，十年前發掘出許多跟古井有關的歷史，讓世人見識七口塵封多年的荒井，剛好跟「北斗（鎮名）七星」沾上邊，號稱「七星陣」，不過奠安宮廣場前的聖德井，目前堆滿雜物，老舊的取水幫浦毀壞待修，老井荒廢無用武之地，讓地方文化人士惋惜不已，廟方昨表示將予修復。

廣場前老井無法取水 廟方允修復

這七口井分別位於奠安宮前廣場、紅磚市場（兩口）、普渡公壇廟前、北斗舊戲院圓環、大眾爺廟前、斗苑路金安宮前，均為公井（官井），開鑿於日治日期，作為附近街民洗衣、煮飯、洗澡、消防之用，自來水普及後多已廢棄，有些甚至被埋沒填平。

謝瑞隆說，這七口井流傳著「北斗七星」傳說，北斗舊址東螺，早年因濁水溪氾濫成災，街民遷於現址，地方仕紳依星象更名為北斗街，鑿官井七口亦有考量北斗七星方位，其中「玉衡星」就位於北斗信仰中心奠安宮廟內神台下方，所以媽祖聖尊就安奉在一口古井上。

傳百年前街上失火 靠這口井滅火

古井也讓許多商家免於祝融之禍，謝瑞隆在田野調查中發現，一九一七年北斗街發生大火，所幸奠安宮前的「聖德井」水源供應不絕，許多商家得以保全，街民將此井視為媽祖庇佑之泉，不少信徒前來取水治病。

不過記者昨天走訪奠安宮，發現廣場前的古井已被兩支馬達「壓住」，旁邊的取水幫浦也損壞多時。

主委陳在表示，古井對奠安宮富有深意，他也親眼目睹過正殿媽祖神尊下方真的有一口井，至於廟埕廣場前的幫浦，會叫水電工予以修復。

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