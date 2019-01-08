〈中部〉修祖墳被罰30萬不服 南投縣府：需先申請

2019-01-08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有民眾因祖填在九二一地震損壞漏水，在未向公所申請下修祖墳，起掘祖先骨骸後又重新葬入，而被公所連開四張罰單，民眾不服起行政訴訟一審敗訴。南投縣府民政處提醒民眾，修祖墳要向主管機關申請，若有起掘祖先骨骸動作，依殯葬管理例規定，就一定要進塔或火化處理。

南投縣府民政處指出，該名指祖墳在九二一地震受損導致漏水，祖先成蔭屍的民眾，因祖墳位在草屯鎮公所管理的公墓內，他未向草屯公所申請就修墳墓，並將祖先骨骸先起掘再施工，修復完成後再把骨骸下葬，公所在其拆遷祖墳時勸阻無勸，即開第一張罰單，後來未改善再連續開三張罰單，罰款合計三十萬元。該民眾提行政訴訟一審敗訴，可再上訴。

南投縣府民政處提醒民眾，有關墳墓的整修，依殯葬管理條例第七十一條規定，只能依原墳墓形式修繕，不得增加高度及擴大面積，而且還要向管轄機關申請。若起掘墳墓內的骨灰（骸）或造新墓，就違反規定會被開罰。

民政處也說，殯葬管理條例第廿八條及南投縣殯葬管理自治條例第十條也規定，每一公墓墓基使用為十年，十年後也須辦理起掘進塔或火化處理，也就是起掘骨骸後就不能再放回該墳墓。

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