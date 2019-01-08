〈中部〉布袋第三漁港聯絡道路燈 2年未亮

2019-01-08

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮台十七線連接布袋第三漁港聯絡道，沿途百餘盞路燈全數不亮，有民眾跨年夜去布袋高跟鞋教堂園區欣賞音樂劇時行走該處，見漆黑一片，直批太扯；布袋鎮公所昨回應，路燈電線遭竊，兩年多未亮，因公所經費不足，需向縣府求援；縣府建設處則請公所提報修繕計畫以便評估。

台17線新厝仔段 靠車燈照明

一名林姓民眾反映，跨年夜前往高跟鞋教堂，行經台十七線新厝仔路段時，因看路標寫聯絡道為替代道路，認為應較少紅綠燈而改走該處，結果竟然黑漆漆的。

前鎮民代表李志榮說，這個路段長約一公里，高架橋段跨越台六十一線，已有多年路燈未亮，鄉親反映僅靠車燈照明，有安全問題，也看不到上方道路指標，外地遊客常不小心就開錯路。

鎮公所主秘蔡崇仁表示，該段路燈線路全數遭宵小竊走，若更換線路及將燈泡改換為LED燈具，估計工程費要四百餘萬元，公所財政窘困，無力負擔，去年曾向縣府求助，但未獲補助，今年會再提案。

嘉縣府促公所提報修繕計畫

建設處長林聰利說，該路段路燈線路多年前曾遭竊，已補助修繕一次，希望公所加強維護管理，這次待公所提報修繕計畫，再報請縣長裁決。

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