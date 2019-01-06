〈南部〉高雄前鎮教育天文台望遠鏡 南台灣口徑最大

2019-01-06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前鎮教育天文台望遠鏡啟用，主鏡十八吋蓋賽格林反射式望遠鏡，為南台灣口徑最大。

同時展出金天獎攝影作品

前鎮教育天文台CEO22.6新建一年多後，昨天於前鎮高中奮發樓啟用，教育局副局長陳佩汝、校長夏日新、地球科學老師黃翊展均參與，十多名學生觀看星雲等天體運行，觀看行星、月球地貌或星雲星團等暗天體可獲更高解析度。

台內同步展出二○一八金天獎得獎作品攝影展，校內吉他社也舉辦「CEO Astro Concert音樂會」，表演與天文有關歌曲，下午則邀請台南市天文協會理事長顏鴻選主講「天文創意產業經營分享」、興大附中地球科學教師林士超主講「高中生與小行星的邂逅」，分享天文觀察心得。

校方指出，經營天文教育特色廿多年，二○一二年與奮發樓共同規劃新建，二年一四年由黃翊展創辦全校天文攝影比賽「金天獎」，五年後擴展為高雄市「高中職學生天文攝影比賽」，吸引高中職學生優秀天文作品，繼而舉辦金天獎攝影展，至於天文台去年完成開始測試，本月順利啟用。

台灣大學墾丁天文台口徑為十二吋，屬於國際天文聯會（IAU）認定的四座台灣天文台之一，而前鎮教育天文台將用於高中職課程需求。

校長夏日新說，一○八課綱即將實施，課程將天文台融入部定必修地球科學，並開設「星空騎士︱天文攝影專題」選修課，從攝影切入天文觀測領域，讓學生實測培養科學態度。

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