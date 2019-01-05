〈南部〉野鳥救傷經費少 台南鳥會盼挹注

2019-01-05

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻珍稀保育類的台灣本土種八哥，日前落難被拾獲送到台南鳥會救治，經一個多月細心照料，日前已野放重返大自然。台南鳥會總幹事林岱瑢說，這隻落難的本土種八哥，現今已十分少見，所幸經細心照顧痊癒野放，建議一般民眾遇到落巢鳥兒，勿擅自撿拾帶走，可詢問鳥會如何處理。

救護珍稀本土八哥 順利野放

她說，台南鳥會去年共救傷一七八九隻野鳥，還不包括未列案野鳥，很多是靠救傷志工和慈愛動物醫院熱心協助。去年政府野鳥救傷的補助經費在十月就用罄，後續傷鳥只能自掏腰包照顧，因救護野鳥需要龐大人力、物力，亟需各界參與協助。

鳥會估本土種八哥恐僅剩一％

台南鳥會理事長潘致遠說，由於外來種八哥入侵繁殖，物種強勢，造成原本普遍的台灣八哥岌岌可危，已被政府列為珍貴稀有的保育類野鳥，估計在野外的八哥種類中，台灣本土種八哥的族群數可能僅剩一％。

潘致遠說，他近年在台南只看過兩次台灣八哥，數量可說少之又少，台南市郊區目前僅有零星地區還有少數族群。外來種在台灣適應良好，常見在交通號誌燈桿的管洞內築巢，族群愈來愈多，嚴重排擠本土八哥的生存。

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