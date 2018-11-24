〈北部〉楊麗環市場拜票 朱梅雪辦團結晚會

2018-11-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕選前最後一天，兩位無黨籍市長候選人楊麗環、朱梅雪都有活動，其中楊麗環除到中壢區忠貞市場拜票外，也走訪多位無黨籍市議員候選人總部及造勢晚會，為他們加油；至於朱梅雪則是舉行勞工之夜造勢晚會，現場吸引五百多位支持者到場，朱梅雪也呼籲基層市民唾棄藍綠，透過選票才能讓市政府真正與基層站在一起。

楊麗環昨早到平鎮忠貞市場拜票，雖然下雨但忠貞市場人氣不減，很多買菜民眾看到楊麗環穿著雨衣帶領團隊拜票，也紛紛上前握手致意，下午則前往各無黨籍市議員候選人的總部加油、打氣，包含桃園區邱德順、袁慧心、呂學培、黃成峻、洪春健及八德區李國安，部分候選人有造勢晚會，楊麗環也上台推薦，呼籲選民不要再被藍綠挾持，選擇無黨籍候選人走出自己的路。

朱梅雪則是在青溪公園舉行「桃園正義—朱梅雪基層團結晚會」，包含桃園各級工會、鐵路工會、空服員工會、動保協會等都會派員到場力挺；朱梅雪說，六月決定參選至今，跑遍了桃園十三區，瞭解基層的聲音，知道勞工的不滿與困境，不管是環保、交通、人權、經濟、公共服務等，政府的政策都是向大財團傾斜，他的參選就是要為最基層的市民朋友發聲。

吳富彤︰被打壓要求暫停投票

此外，無黨籍市長候選人吳富彤昨指控一再被打壓，公辦政見會被消音，離投票日僅一天又發現選舉帆布海報被盜六張，分別在楊梅區及龍潭區，已嚴重影響市長選舉，要求選委會暫停市長投票，等查明事實再行選舉。

選委會︰應提起選舉無效之訴

桃園市選委會表示，公辦政見會沒有消音問題，帆布也不是選委會造成，暫停市長選舉應向法院提起選舉無效之訴。

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