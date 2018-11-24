〈北部〉被批擋建設 陳學聖︰抹黑 鄭文燦︰要知錯能改

2018-11-24

〔記者陳昀、許倬勛／桃園報導〕民進黨桃園市黨部昨天趁選前最後一天，透過夾報文宣指稱國民黨桃園市長候選人陳學聖，在立委任內多次「擋桃園建設」，並列出提案、表決紀錄佐證；陳學聖痛斥是抹黑、選舉「奧步」，而競選連任的民進黨市長候選人鄭文燦聞訊驚訝問：「什麼文宣？」但看完後說：「這不是事實嗎？」還說，希望他未來會支持桃園的預算，話中有話。

民進黨市黨部發放夾報文宣

民進黨桃園市黨部昨天發放雙面的夾報文宣，一面宣傳市長及各區黨籍市議員，另一面則批評陳學聖擔任立委期間，對於桃園爭取軌道建設、鐵路地下化及捷運工程預算時都唱反調，「有什麼資格選桃園市長？」

陳︰不實指控凸顯執政心虛

陳學聖昨受訪時指出，支持者很擔心選前民進黨會出招干擾選情，果不其然就出現不實指控的夾報文宣，凸顯鄭文燦對執政感到心虛，沒法拿出重大建設來面對民眾，包括鐵路地下化、機場捷運、捷運綠線、捷運棕線、航空城都是零進度，還有數不清的假開工、機車族因元化地下道的封閉權益受損，才會透過民進黨桃園市黨部惡意攻擊。

陳學聖強調：「這份文宣都是移花接木、不實抹黑！」反批民進黨政府從中央到地方都愧對台灣鄉親，前瞻計畫八千八百億預算充滿政治算計，以包裹式強行通過，才是對民主政治一大羞辱。

鄭看完文宣︰這不是事實嗎

鄭文燦看完這份文宣後則說：「這不是事實嗎？」但口水會過去、建設會留下，希望桃園所有立委都支持桃園的捷運、鐵路地下化預算，這拚了很多年、市民也很期待，如果有立委過去做錯了，希望他未來會支持。

民進黨桃園市黨部主委張火爐證實這份文宣是市黨部所發，並表示市黨部有署名，也是「公道、正確」的陳述事實，不能算是黑函。

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