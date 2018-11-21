〈北部〉《宜蘭》陳歐珀陣營 再控林姿妙家族政商複雜

2018-11-21

〔記者林敬倫、卓怡君／綜合報導〕民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營昨召開記者會，再度質疑國民黨縣長候選人林姿妙家族政商關係複雜，與頗具爭議的土地開發公司威京集團也有緊密關係，如果林姿妙當選，恐讓宜蘭淪為「炒地皮」的天堂。林姿妙競選總部反批，陳歐珀參選縣長以來，不思準備縣政政策，只想操作負面選舉，已委請律師提訟處理，後續交由司法決斷。

爆林的女兒與威京合開建設公司

民進黨五合一競選總幹事黃適超、縣黨部主委黃建財、縣選舉對策委員會召集人林進財等人，昨再指控林姿妙家族「政商關係複雜」。林進財說，林姿妙的女兒林羿伶與威京集團董事長沈慶光，已在宜蘭插旗設立「慶庭開發建設公司」，公司所在地其實就是林姿妙競選的地下總部。

林進財指出，慶庭公司的股東，除有現任沈慶光的姪子、女兒，還包含林羿伶，這家公司在宜蘭經營土地開發以及土石採集業，沈慶光是國民黨中常委，他的女兒與林羿伶也在國民黨內，與國民黨中央委員連勝文組成「政二代聯盟」。

林競總回應：杜撰一系列抹黑奧步

林進財質疑林姿妙家族與「威京」這個超級大財團關係密切，如果林姿妙當選縣長，未來宜蘭縣會成為「砂石故鄉」，甚至淪為炒地皮的天堂。

民進黨青年軍發言人于閔如也說，威京集團版圖龐大，還從事金融服務事業群、地產開發、石化及文創等事業，集團旗下的石化事業就是中石化，曾被行政院長賴清德批為最惡劣的公司，威京集團主席沈慶京受訪時也曾說「以爭議為榮」，是極具爭議的集團。

林姿妙競選總部回應，民進黨杜撰出來一系列的負面抹黑奧步，企圖影響視聽，是看不起宜蘭人的智慧，陳歐珀陣營應多用心在政策比較，不要再用這種抹黑別人的方式選舉，製造假象誤導選民，善良的宜蘭人，早已看膩、厭倦了這種方式，一定會用選票給予嚴厲譴責。

京華城、中石化撇清 與沈慶光無往來

威京集團旗下的京華城、中石化紛撇清關係。京華城強調，與威京集團主席沈慶京的弟弟沈慶光並無業務往來，業務也無關連，因此無法置評；中石化也說，「威京集團主席沈慶京已非公司董座，無法置評。」