〈北部〉《宜縣長選舉政見會》林姿妙缺席成箭靶 陳歐珀批不負責

2018-11-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣首場縣長選舉公辦政見發表會，昨下午在五結國小登場，國民黨縣長候選人林姿妙缺席成箭靶；民進黨縣長候選人陳歐珀、無黨籍候選人林信華、林錦坤均酸林姿妙「不敢面對」；陳歐珀︰要當縣長就要有勇氣，難道有人會在現場抹黑她？林姿妙陣營︰不出席是怕各陣營支持者造成氣氛緊張。

宜蘭縣長選舉各鄉鎮市傳統公辦政見會共十二場，電視公辦政見會兩場，宜縣五名縣長候選人，林姿妙僅同意參加電視政見會，其餘四人全部參加，林姿妙昨缺席遭到各陣營質疑。

林信華砲轟林免錢政策

陳歐珀說，林姿妙不參加傳統政見會，是不負責任做法。林信華指出，不參加非常可惜，林姿妙還要努力爭取認同，不然選票會流失很快。林錦坤則批評「連出現都不願意出現」。

林姿妙「讀冊免錢、吃飯免錢」政見，也被林信華批評「教壞囝仔大小」。他說，林姿妙從未說過免費的錢從哪裡來？免費不單是社福問題，還牽涉教育政策，這是大是大非問題。

林錦坤批農地農用政策

林錦坤則說他看得懂公文、訃聞，暗酸林姿妙與陳歐珀；他也批評農委會主委林聰賢農地農用政策，讓宜蘭農地價值縮水，「若我當選，第一個將林聰賢送法辦。」

陳秋境主張農地變建地

另候選人陳秋境主張要將宜蘭「農地變建地」，當選後還要選總統，「若我選上總統，宜蘭經費通通給。」

對於未參加傳統政見會，林姿妙陣營表示，傳統政見會常因現場群眾，分別支持不同候選人的關係，容易造成氣氛緊張，對鄉親造成困擾，對維持秩序人員也有很大負擔，經評估決定不參加。