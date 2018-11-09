〈北部〉空品「紅害」 桃園三分之二淪陷

2018-11-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全台空氣品質拉警報，昨天上午十一點，桃園市六個測站就有四個陷「紅害」，包括桃園、大園、龍潭及平鎮區，空氣品質都達紅色等級，其中又以平鎮站空氣品質監測數據最高，空氣品質指標（AQI）達一五三，天空與街景灰濛濛一片（見圖，記者魏瑾筠攝），機車騎士紛紛戴上口罩阻擋髒空氣。

晚間鋒面抵達 空品今可改善

市府環保局長沈志修表示，造成此波空氣品質不良的主因為高壓迴流在台灣西側，產生一個逆時鐘的環流，導致風速微弱、擴散不良，但晚間有鋒面抵達、風速增強，桃園市可望於今天解除空氣品質惡化情形。

攔檢柴油車、工地灑水應變

環保局昨也依「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，成立預警一級局層級的空氣品質防制指揮中心，由沈志修擔任指揮官，啟動機車路邊攔檢、營建工地灑水及街道清洗等應變措施。

現場巡查 促重點污染源降載

環保局說，針對警告區域內進行柴油車路邊攔檢卅八輛、目視判煙三四九輛，機車路邊攔檢一四八輛；通報測站周邊三公里內的前卅大工地及全市前五十大工地，要求加強工區內物料堆置、裸露地表及車行路徑灑水，工區外街道清洗，總計通報一八○處、巡查營建工地八十七處。

針對粒狀污染物、氮氧化物及硫氧化物排放量前五十％的重點污染源，環保局要求加強防制設備操作或降載，共通報卅六家、現場巡查三家，也對鋼鐵冶煉、石化業進行連續自動監測設施（CEMS）監測數據檢查，適時提醒業者排放是否出現異常，藉此抑制並改善空氣惡化情形。