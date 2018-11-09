〈北部〉捷運三鶯線延伸桃園八德 明年元月定案

2018-11-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕由新北市政府捷運局規劃施工的捷運三鶯線延伸到八德工程，交通部鐵道局已經原則同意，市府預估明年元月可定案，未來捷運三鶯線將從現行終點站鶯桃福德LB12站連接到桃園捷運綠線G04站，桃園捷運局會就G04站共構站體先行設計、施工，延伸線不須另設車站。

居中協調的立委趙正宇表示，原本鐵道局對於捷運三鶯線延伸到八德的運量有所疑慮，在提供八德、大溪埔頂重劃區到台北上班人數，尤其是713、715、716等八德往永寧市區公車運量，鐵道局認同確有需求，允諾儘快排入審查，預計明年初可通過。

桃園市府捷運工程局長陳文德指出，三鶯線LB12站往八德大湳方向採高架延伸，經鶯歌區福德一路進入八德區和強路至介壽路，於和強路、介壽路及和平路口附近設置LB13站，續行於八德（大湳地區）都市計畫南緣農業區轉入地下往西行，於八德介壽路二段、金和路附近的捷運綠線G04站下方設置LB14站，路線長度約三．九公里，共設兩站，對提升三鶯線運量有很大的幫助。

陳文德表示，由於新北市政府捷運局進行三鶯線機電工程發包時，預留延伸線的擴充功能，未來直接由得標廠商施工即可，除可快速銜接，也不會發生機場捷運延伸線機電工程八次流標的窘境。

工程費近120億 中央補助50億

三鶯線延伸八德工程經費一一九．三億元，自償率廿八．八二％，中央補助五十．二億元，桃園市政府負擔卅四．六七億元，另自償性經費卅四．四三億元，委託新北市政府捷運工程局施工。