〈中部〉交部認證百大好客民宿 嘉縣6家進榜

2018-11-03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部觀光局今年首度舉辦「百大好客民宿」徵選，由產官學專家及網友網路投票產生，嘉義縣有「仲明居陶藝坊民宿」、「瑞里阿漢的家民宿」、「星光森林民宿」、「竹崎白樹腳驛棧」、「大山自在民宿」及「天一農業休閒民宿」等六家民宿獲選，分別在壯闊山景、小鎮慢城、特殊體驗等主題脫穎而出。

仲明居陶藝坊民宿位於番路鄉公興村，可眺望阿里山美景，更能看到雲海；梅山鄉瑞里村瑞里阿漢的家民宿及竹崎鄉金獅村星光森林民宿位，距離雲潭瀑布、燕子崖、千年蝙蝠洞、圓潭自然生態園區等自然生態旅遊景點近。這三間民宿在壯闊山景類別主題獲選。

竹崎白樹腳驛棧位於竹崎鄉復金村，特色是三合院老屋內，設備齊全，可感受鄉間趣味，有庭院、草坪和水池，適合單車旅行欣賞竹崎鄉景點，在小鎮慢城類別主題獲選。

大山自在民宿位於梅山鄉龍眼村，屬閩南傳統建築，可欣賞山區茶園美景，飲用阿里山高山茶，欣賞壯闊夜景；天一農業休閒民宿位於竹崎鄉中和村，設有茶園及製茶廠，讓遊客參觀採茶、揉茶到完成品等製程。這兩間民宿在特殊體驗類別主題獲選。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，嘉縣現有卅一家合法民宿領有「好客民宿」標章，透過「好客民宿」標章及「百大好客民宿」遴選，由官方與民眾共同認證，嚴選出「百大好客民宿」中的資優生，藉此提升整體民宿品質，提供國內外旅客更優質、安心住宿選擇。