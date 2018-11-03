〈中部〉嘉義縣議員選舉第五選區選情分析》5強纏鬥搶3席 戰況最激烈選區

2018-11-03

記者林宜樟／特稿

下屆嘉義縣議員選舉第五選區（布袋、義竹）應選三席，有五強纏鬥，四年前選戰有民進黨翁聰賢、蔡瑋傑及泛藍黃金茂、蔡信典相爭，翁原本現任卻以七千五百二十六票高票落選，今年原班人馬再戰，加上標榜無黨無派的布袋鎮民代表李志榮摻一腳，堪稱全縣議員戰況最激烈之處。

分析選區概況，布袋鎮選票較義竹鄉多六千多票，義竹票源主要由在地的黃金茂、翁聰賢掌握，因此布袋選票成各家爭搶區域，蔡瑋傑及蔡信典在布袋有六千票以上實力，李志榮長期在布袋過溝地區服務，黃金茂多次爭取義、布交界建設，翁聰賢積極在布袋拉票或成立後援會，能在布袋鎮爭取超過三千票才有穩定當選機會。

議員與鄉鎮市長選舉有連動關係，現任義竹鄉長為泛藍顏蔡淑惠，與民進黨籍鄉長候選人黃阿家旗鼓相當，民進黨籍縣長候選人翁章梁是義竹人，義竹投票率預估衝高；民進黨籍布袋鎮長陳鳳梅同額競選連任，縣長選情穩定，加上「八二三水災」淹水救助金認定爭議，據傳部分鎮民「賭爛」，不爽投票，恐影響投票率，要用什麼方式將布袋選票「催出來」是選舉關鍵。

黃金茂上次以八千八百九十五票拿下選區第一高票，他曾任義竹鄉民代表及兩屆鄉長，在義竹就得五千八百二十六票，這次以無黨籍參選，基本盤堅強，仍被看好；蔡信典是商界出身，這次標榜國民黨唯一提名，固守藍營選票，不可小覷。

蔡瑋傑服務認真，積極爭取建設，有出身布袋的立委蔡易餘等人力挺，四年前在布袋拿下最高的六千六百四十三票，且具現任優勢；翁聰賢上次以三百七十五票之差落敗，這次有不能輸的壓力；李志榮以自費自力修補道路聞名，卯勁陳情建設，主打清廉參選，據傳獲得厭惡黨派惡鬥的年輕人支持。