〈中部〉大里光正段社宅 最低月租2700

2018-10-31

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中第二處興建的大里光正段社會住宅共二○一戶近日已完工，副市長林陵三昨天前往參觀一到三房型完成布置的樣品屋，對於各具風格的溫馨布置相當滿意，市府將於明年一月受理申請、四月抽籤，讓民眾儘早入住。

副市長林陵三昨天在都發局長王俊傑、住宅發展工程處長許由興、市議員李天生、大里區健民里長楊進祿等人的陪同下，前往大里光正段社會住宅視察，因工程近日已完工，大家對於新穎的建物外觀，明亮的室內空間，以及開放式的公園綠地廣場和沙坑、遊樂器材都很滿意。

林陵三還上樓參觀由廠商精心布置下，呈現一房、二房和三房不同房型和風格的樣品屋。

第一期共201戶 3種房型

市府都發局長王俊傑表示，大里光正段社會住宅第一期共二○一戶，其中一房型一二一戶、二房型七十戶及三房型十戶，租金將為周邊市價七折以下，市府為照顧入住民眾，目前第一年還優惠市價租金五折、第二年六折、第三年七折，經估價師估算，一房型到三房型第一年租金依坪數不同，最低每月二千七百元到八千二百元，每戶標準配備包括冷氣、廚具、衛浴設備、床箱、衣櫃、窗簾、燈具等基本家具。

明年一月上旬受理申請

市府都發局表示，目前排定十一月中進行公告，明年一月上旬受理申請後進行資格審查，四月進行抽籤，最快明年五月中籤民眾就可點交簽約入住，有興趣民眾可上市府都發局住宅發展工程處官網查詢相關資訊。

北區親子館 昨天開幕

另外，台中第四座親子館「北區親子館」昨天開幕，館內不僅有分齡專業教室，更設有「親子音樂魔法屋教室」，結合兒童發展啟蒙資源中心及兒童發展通報中心，以音樂進行共融教育，提升幼兒的肢體動作、溝通、情緒等多元發展。