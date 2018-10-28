〈中部〉演唱會吸人潮 南投綠營選將有志一同

2018-10-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣藍綠兩黨縣長候選人，尋求連任的藍營縣長候選人林明溱，昨日下午與國姓鄉長候選人邱美玲在國姓鄉成立聯合競選服務處；綠營縣長候選人洪國浩和埔里鎮長候選人廖志城，各在南投造勢和埔里成立競選總部，兩人都選擇演唱會模式暖身，洪邀余苑綺、吳淑敏演唱，廖志城則有曹雅雯、袁小迪、羅巧倫等人表演。

林明溱、邱國玲 成立聯合競總

尋求縣任連任的林明溱與參選國姓鄉長的邱國玲，昨日在國姓鄉成立聯合競選服務處，林明溱前縣長林源朗、立委馬文君、前國姓鄉長林福峯等人到場支持助講。林明溱再次強調他四年的政績，並說他全心拚縣政，未來四年一定會做得更好；而他邱美玲也說她一步一腳印不敢懈怠，尋求國姓鄉親的支持。

洪國浩、廖志城 歌手表演助陣

綠營南投縣長候選人洪國浩南市造勢晚會，除有立委林靜儀、蔡培慧等人助講，並安排歌手余苑綺、吳淑敏演唱。洪國浩強調很多人希望南投改變，他的「草屯經驗」在南投實現，」，一定會帶領南投走向新的發展。

綠營埔里鎮長候選人廖志城昨晚也成立競選總部，他也以音樂會方式，邀台語歌手曹雅雯、袁小迪、羅巧倫等人表演。廖志城強調，他若能入主埔里公所，一定當領頭羊帶頭行銷埔里鎮，建立埔里品牌。