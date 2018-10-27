〈南部〉屏縣4判刑候選人 選票只留號次

2018-10-27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受賄選案判刑影響，屏東縣三名議員、一名鄉長候選人參選連任的資格被取消，但是號次已抽，選票怎麼印？屏縣選委會表示，屆時只保留號次，照片、名字欄都會空白，並註記資格不合等說明，選票預計下月六日開始印製。

依選罷法 參選資格已被取消

完成登記尋求連任的縣議員陳美瓊、王志豐、潘裕隆、三地門鄉長歸曉惠，都被依選罷法取消參選資格，但是號次已於十九日完成抽籤，選票印製如何因應，是否會影響辨識、讓選民混淆，引起各界關注。

照片、姓名不印 加註圈選無效

屏東縣選舉委員會說明，二○○九年恆春鎮長選舉時，有兩名候選人在選前被取消資格，當時即請示中選會印製選票；地方公職人員選票每位候選人由上往下有四個欄位，第一欄是圈選處、第二欄號次、第三、四欄為照片、姓名，被取消的候選人，只會印出號次，照片、姓名不會印出來，並會加註因資格不合撤銷候選人登記，不予刊登在選舉公報及選票，選舉票如圈選，屬於無效票。

選舉公報比照選票模式印

縣選委會指出，隨投票通知一併發送的選舉公報，也會比照選票模式，只印號次並註記說明，前晚宣判消息傳出後，緊急暫緩選舉公報印製，目前只完成縣長選舉的公報，縣議員部分在稍加修改後即會展開印製，同時通知三地門鄉公所修改鄉長選舉公報後再印製。

參選第一選區縣議員的陳美瓊，號次抽到三號，在她資格被取消後，該區變成十九人搶十二席、婦女保障名額四人搶三席 ，第三選區王志豐原抽到十號，在他無法參選後，變成十六人搶十席，第八選區潘裕隆原抽到二號，被取消資格後，該區三人搶一席；三地門鄉長歸曉惠原抽到三號，她無法參選後，成兩人爭霸局面。

除了欲連任的四人，另有三名現任議員同被判刑，牽涉到五個選區的議員遞補，程序將先由內政部予以解職，再由中選會辦理公告遞補，鄉長部分則由縣府派任代理；本屆議員、鄉長任期至十二月二十四日，只剩不到兩個月。