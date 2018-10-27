〈中部〉麥寮中山鎮安宮王船祭 遶境祈福3天

2018-10-27

〔記者詹士弘、鄭旭凱／雲林報導〕今年正逢五年一次的麥寮中山鎮安宮王船祭，經三個月的建造，王船正式完工亮相，昨天起一連三天全鄉遶境祈福，並首度邀請國定古蹟拱範宮開山媽祖一起遶境，長近十公尺的巨大的王船由車輛拖運下「駛」出鎮安宮，全鄉有廿一間宮廟共襄盛舉，熱鬧空前。

5年1次 拱範宮開山媽祖首度參與

麥寮中山鎮安宮五年一科王船祭活動已延續百年以上歷史，燒王船屬於鎮安宮獨特的宗教活動，麥寮鄉公所希望能提升為麥寮重要宗教文化慶典，今年特別與鎮安宮合辦「麥寮王船祭遶境」活動，並與麥寮信仰中心拱範宮及其它宮廟合作，昨天起一連三天與王船一起遶境全鄉，走訪各村庄、廟宇，要掃除不如意、不好的事物，迎接是地方興旺與發展。

王船遶境由縣長李進勇、鄉長許忠富、中山鎮安宮管理委員會主任委員許世益與國定古蹟拱範宮管理委員會主任委員張克中等人點燃起馬炮，大隊人馬一起遶境，隊伍龐大，鞭炮聲不斷。

3個月打造9.9公尺王船 12月8日焚燒

許忠富表示，此次活動以「阮厝在麥寮、王爺招恁來作客」為主題，並邀請藝人王彩樺作代言人、蔡義德創作代言歌曲，為麥寮的村莊與社區、為中山鎮安宮與拱範宮、為王爺與媽祖來宣傳行銷。

中山鎮安宮主委許世益說，王船船長九點九公尺，此次遶境必能為地方掃除穢氣帶來平靜，將於十二月八日恭送王船至麥寮海邊焚燒，完成送王船儀式。